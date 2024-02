Linewell Software Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Dividendenpolitik von Linewell Software weist aktuell nur eine geringfügige Differenz von 0,04 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf, wodurch die Einstufung der Dividendenpolitik auf "Neutral" festgelegt wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Linewell Software-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 70,11, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs der Aktie mit -31,25 Prozent Entfernung vom GD200 als ungünstig bewertet wird. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 11,81 CNH einen negativen Abstand von -22,69 Prozent, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Linewell Software mit einem Wert von 57,12 eine Ähnlichkeit zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

