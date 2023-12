Linewell Software Aktie: Endlich geschafft?

Die Linewell Software hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung in Bezug auf ihre technische Analyse erhalten. Der aktuelle Kurs von 12,82 CNH liegt 2,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Neutralbewertung. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine negative Distanz von 9,4 Prozent zum GD200, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Linewell Software-Aktie zeigt sich in den letzten 7 und 25 Handelstagen ebenfalls neutral. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 49, was auf ein weder überkauftes noch überverkauftes Wertpapier hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 61,78. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem neutralen Rating für die Linewell Software.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Linewell Software bei 61, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" als durchschnittlich eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch auf dieser Stufe eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung ergibt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Performance der Linewell Software. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -8,15 Prozent, was 21,72 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" von 18,5 Prozent liegt die Linewell Software mit einer Unterperformance von 26,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem schlechten Rating bewertet.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Linewell Software-Aktie, wobei sowohl technische als auch fundamentale Kriterien zu einer neutralen Einschätzung führen, während die Aktienkursentwicklung als schlecht bewertet wird.