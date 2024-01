Linekong Interactive Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Linekong Interactive-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,2 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,205 HKD weicht um +2,5 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,21 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,38 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Linekong Interactive-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Linekong Interactive zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Linekong Interactive, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Linekong Interactive liegt bei 97,83, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht".