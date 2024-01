Lindy und Systeam schließen Vertriebspartnerschaft

Mannheim (ots) -Die Lindy-Elektronik GmbH baut ihr Distributionsnetz gezielt aus und hat mit Systeam einen weiteren Distributionspartner eingebunden. Beide Partner bündeln ihre Marktkompetenz und wollen mit innovativen Connectivity-Lösungen neue Kundensegmente erschließen. Auf der wichtigen Branchenmesse ISE (Integrated Systems Europe) in Barcelona präsentieren die Experten von Lindy die neuesten AV- und IT-Verbindungslösungen, die auch im Rahmen der Kooperation mit Systeam vermarktet werden."Systeam hat sich einen exzellenten Ruf als AV- und IT-Distributor mit großer Sortimentstiefe und wachsendem Kundenstamm aufgebaut. Wir freuen uns auf diese Win-Win-Partnerschaft, beide Unternehmen ergänzen sich ideal", sagt Kevin Kellner, Key Account Manager Sales bei Lindy. Ein Schwerpunkt der künftigen Zusammenarbeit mit dem neuen Vertriebspartner bilden zukunftsweisende technische Lösungen: "Bei der Übertragung von hochauflösenden AV-Inhalten wird das Signalmanagement immer wichtiger. Als Connectivity-Experte bietet Lindy dafür die passgenauen Lösungen. Systeam baut derzeit seine Marktposition im Bereich Display und Halterung aktiv aus und hat bereits ein starkes Produktportfolio in diesem Bereich aufgebaut, welches Lindy perfekt ergänzt."Dominik Dütsch, Produktmanager bei Systeam, betont die starke Produkt- und Kundenorientierung: "Mit dieser Partnerschaft erweitern wir gezielt unser Produktportfolio und stärken damit unsere Präsenz in der DACH-Region. Lindy bietet höchste Qualität, innovative Technik sowie besten Service und ist damit eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios."Zukunft erleben in BarcelonaWelche Möglichkeiten insbesondere die neue SDVoE-Technologie (Software Defined Video over Ethernet) bietet, zeigt Lindy live vor Ort auf der weltweit größten Messe für AV und Systemintegration "Integrated Systems Europe" in Barcelona. "Auf unserem Stand demonstrieren wir unter anderem, wie man mit einem SDVoE-Controller eine Videowall steuern kann, die von mehreren 4K60Hz-Quellen gespeist wird. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Übertragung von Content mit hoher Bandbreite der Extending-Lösungen für IT- und AV-Anwendungen", sagt Connectivity-Experte Kellner.Besuchen Sie Lindy am Stand 2Q330 in der FIRA Barcelona Gran Via zwischen dem 30. Januar und dem 02. Februar 2024, um einen Einblick in die Zukunft moderner AV- und IT-Verbindungslösungen zu gewinnen.Über Systeam (www.Systeam.de)Die Systeam Gesellschaft für Computer Systeme mbH vertreibt eine breite Palette an IT-Markenartikeln, die von Komplettsystemen und strategischen Komponenten über Zubehör bis hin zu Lösungen für Large Format Printing (LFP) reicht. Der Schwerpunkt des Geschäftes liegt jedoch im Drucker-, IT- und VBM-Bereich. Systeam ist im Handel vor allem für schnelle Verfügbarkeit und zügige Auftragsabwicklung bekannt. Wie jüngste Marktforschungsergebnisse belegen, zählt die 1985 gegründete Systeam sowohl in der Kategorie 'Broadline' wie auch als Spezialist für Drucker, Scanner und Zubehör zu den im Handel beliebtesten Distributoren Deutschlands.Über Lindy (www.lindy.com)Die Lindy-Elektronik GmbH mit Sitz in Mannheim ist einer der weltweit führenden Anbieter von AV- und IT-Connectivity-Lösungen. Seit der Gründung im Jahr 1932 hat sich das Unternehmen auf hochwertige technische Innovationen spezialisiert und ist heute in rund 90 Ländern mit Vertriebs- und Serviceniederlassungen vertreten. Die Entwicklung und Vermarktung führender Technologien hat bei Lindy ebenso Tradition wie der vertrauensvolle Aufbau langfristiger Beziehungen zu Mitarbeitenden, Partnern und Kunden. Werte wie Integrität, Zugewandtheit und Verantwortung nehmen in der mehr als neun Jahrzehnte währenden Unternehmensgeschichte einen zentralen Stellenwert ein und spiegeln sich in Mission und Vision wider.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Lindy-Elektronik GmbH, übermittelt durch news aktuell