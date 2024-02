Lindt & Sprüngli Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Lindt & Spruengli AG":

Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,27 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,71 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 37,88 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 24,83, was auf eine Unterbewertung hindeutet und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus fundamentaler Sicht führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz führt. Obwohl die Diskussionsintensität über das Unternehmen nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat, führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält das Unternehmen also überwiegend "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf einige Herausforderungen hinweist.