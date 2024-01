Lindsay Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Analystenbewertung für Lindsay sieht gut aus, da in den letzten 12 Monaten eine Kaufempfehlung und eine neutrale Bewertung abgegeben wurden. Es gab keine schlechten Bewertungen in diesem Zeitraum. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Lindsay liegt bei 154,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 19,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Lindsay beträgt derzeit 1,26 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,94 % als schlecht eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 20,4 ist Lindsay deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 31,3, was zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur Industrie hat die Aktie von Lindsay im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,22 Prozent erzielt, was 167,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" liegt die jährliche Rendite bei 242,8 Prozent, und Lindsay liegt aktuell 261,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.