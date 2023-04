Lindsay Aktie: Wie lange hält der Abwärtstrend an?

Indikatoren, die dem Trend folgen, geben an, ob sich ein Wertpapier gerade im Auf- oder Abwärtstrend befindet (Quelle: Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt sind von Interesse. Schauen wir uns zunächst den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Lindsay-Aktie an. Dieser beträgt derzeit 154,34 USD – deutlich höher als der letzte Schlusskurs von 122,20 USD (-20,83 Prozent Abweichung). Auf dieser Grundlage bewerten wir Lindsay im Moment negativ. Betrachten wir nun den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Der letzte Schlusskurs liegt mit 122,20 USD ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt (-17,91 Prozent Abweichung). Auch hier wird die Aktie von Lindsay aufgrund dieses Aspekts negativ bewertet.

Lindsay Aktie – Eine Analyse der...