Ascletis Pharma Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Ascletis Pharma eine Rendite von -47,43 Prozent erzielt, was 31,61 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,82 Prozent) der Gesundheitspflege-Branche liegt. Im Bereich der Biotechnologie beträgt die mittlere jährliche Rendite -15,75 Prozent, wobei Ascletis Pharma aktuell 31,67 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ascletis Pharma liegt bei 64,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 66,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Ascletis Pharma ist neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 2,11 HKD, während der aktuelle Kurs bei 1,46 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -30,81 Prozent und zum GD50 der letzten 50 Tage -18,89 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

