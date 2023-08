Lindsay Aktie: Wer hätte das gedacht?

Per 10.08.2023, 05:31 Uhr wird für die Aktie Lindsay am Heimatmarkt New York der Kurs von 129.88 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investitionsgüter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Lindsay einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Lindsay jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Lindsay-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Lindsay-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lindsay vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 154,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 18,96 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (129,88 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Lindsay somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,38. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Lindsay zahlt die Börse 19,38 Euro. Dies sind 53 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 41,02. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Lindsay ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lindsay-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,18, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,54, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.