Lindsay Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Aktie von Lindsay wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 20,4 insgesamt 35 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,18 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Lindsay im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,22 Prozent erzielt, was 165,04 Prozent unter dem Durchschnitt (146,82 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 238,75 Prozent, wobei Lindsay aktuell 256,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Lindsay eine durchschnittliche Aktivität. Dies weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also für Lindsay in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lindsay-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (40,08) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lindsay.