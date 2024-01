Lindsay Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Lindsay-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 124,36 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 131,86 USD, was einen Unterschied von +6,03 Prozent bedeutet, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 126 USD, was einem Unterschied von +4,65 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lindsay-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Lindsay-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,17 Prozent erzielt, was 1398,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt 2307,58 Prozent, und Lindsay liegt aktuell 2325,75 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert, was auf zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lindsay-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 154,5 USD, was einer Empfehlung von +17,17 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Lindsay-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.