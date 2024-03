Lindsay Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Lindsay: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Lindsay liegt derzeit bei 1,1 Prozent, was 16,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da sie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel erscheint.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Lindsay insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 33,92 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Lindsay zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Lindsay-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Lindsay, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.