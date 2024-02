Lindsay Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Financial":

Die aktuelle technische Analyse der Aktie von Lindsay zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 124,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 122,98 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei -0,93 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage beträgt derzeit 129,44 USD, was zu einem Abstand von -4,99 Prozent führt und die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse der Analystenbewertungen für Lindsay zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 Analystenbewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine aktualisierten Analystenbewertungen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 154,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 25,63 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Lindsay somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Lindsay veröffentlicht, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anlegerstimmung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Lindsay. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamtbewertung für Lindsay aufgrund der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft wird.

