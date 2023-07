Lindner will Ukraine-Zahlungen aus EU-Gemeinschaftsetat auskoppeln

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Debatte um die Aufstockung des EU-Haushalts will Deutschland die für die Ukraine vorgesehenen Ausgaben aus dem Gemeinschaftsetat ausgliedern. "Ich rate dazu, die weitere Finanzierung der Unterstützung der Ukraine zu trennen vom mehrjährigen Finanzrahmen insgesamt", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner am Freitag in Brüssel vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen. Das sei ein besonderer Bedarf, der nicht vorhersehbar gewesen sei. "Für die Ukraine haben wir in der Vergangenheit Lösungen gefunden und würden das auch weiter tun", so der FDP-Politiker.

2020 hatte die EU sich nach zähen Verhandlungen auf den rund 1,1 Billionen Euro umfassenden Gemeinschaftsetat, den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die kommenden sieben Jahre verständigt. Ende Juni bat die EU-Kommission nach einer turnusmäßigen Halbzeitüberprüfung mit Blick auf fehlendes Geld im Gemeinschaftsetat die Mitgliedsländer um 66 Milliarden Euro zusätzlich für die kommenden Jahre. Ein Teil des Geldes soll in die finanzielle Reserve für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027 fließen.

Weitere Mittel sind nach dem Willen der Kommission für die Bereiche Migration und Wettbewerb vorgesehen, aber auch für höhere Zinsen und Mehrkosten aufgrund der Inflation. Das Europaparlament und die EU-Staaten müssen über den Vorschlag verhandeln.

Deutschland und andere Länder hatten die Forderungen der Kommission mit Verweis auf knappe nationale Haushalte kritisiert. "Aus deutscher Sicht ist es erforderlich, dass wir die bestehenden Mittel nutzen, dass es zu Umschichtungen kommt", bekräftigte Lindner am Freitag. "Größere Beiträge der Mitgliedstaaten sind angesichts der auch angespannten Finanzlage, die wir jeweils zu Hause haben, nicht zu erwarten." Hier müsse man realistisch sein./red/DP/jha