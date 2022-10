Lindner will Frist für Grundsteuererklärung verlängern

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will noch in dieser Woche mit den Bundesländern Gespräche führen, um die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung zu verlängern. "Damit die Menschen nicht in die Säumnis kommen, ist es vielleicht angezeigt, realistisch zu sein", sagte Lindner den Sendern RTL und ntv. "Mein Angebot an die Länder ist, gemeinsam zu entscheiden, den Menschen etwas mehr Zeit zu geben."

Bislang hätten nur zwischen einem Viertel und einem Drittel der Betroffenen die Erklärungen abgegeben. Es habe Software-Probleme gegeben. Teilweise fühlten sich die Menschen aber auch sehr stark gefordert. Manche, vielleicht auch ältere Menschen wie Rentner überfordere die Abgabe der Grundsteuer, so Lindner. Er schlug für die Fristverlängerung einen "überschaubaren Zeitraum" von "nicht vielen Monaten" vor. Derzeit ist die Erklärung der Grundsteuer spätestens am 31. Oktober fällig.

