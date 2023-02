Lindner deutet Kompromissbereitschaft bei EU-Schuldenregelreform an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht Diskussionsbedarf bei der Reform der EU-Schuldenregeln, deutet aber Kompromissbereitschaft an. "Die Vorschläge der Europäischen Kommission bedeuten das Betreten eines unentdeckten Kontinents. Niemand kann exakt sagen, was damit verbunden ist", sagte der FDP-Politiker vor einem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel. "Und deshalb sind sie für uns so nicht zustimmungsfähig."

Die Bundesregierung sei aber bereit, anzuerkennen, dass sich die Schuldenstände so erhöht hätten, dass EU-Länder bei einer unveränderten Anwendung der alten Regeln vor teilweise kaum bewältigbare Aufgaben gestellt würden, betonte Lindner. "Wir sind also offen für eine Veränderung." Es bestehe dabei die Verantwortung, der jungen Generation stabile öffentliche Finanzen zu übergeben.

Die EU-Kommission hatte im November unter anderem vorgeschlagen, hoch verschuldeten Ländern mehr Flexibilität bei der Rückzahlung von regelwidrigen Schulden einzuräumen. Statt einheitlicher Vorgaben für alle Länder setzt die Behörde in ihrem Reformvorschlag auf individuelle Pfade für jedes Land, um Schulden und Defizite mittelfristig zu senken.

Die Ziele des sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakts sind, Schulden bei maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung zu begrenzen und Defizite unter 3 Prozent zu halten. Zurzeit sind die Regeln aber aufgrund der Belastungen durch die Corona-Pandemie bis 2024 ausgesetzt./slb/DP/stk