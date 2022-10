Lindner: Sprachkenntnisse bei Fachkräften nicht immer entscheidend

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland hält Finanzminister Christian Lindner die Deutschkenntnisse von Arbeitsmigranten für nicht ausschlaggebend. Es brauche "weniger Hürden bei der Einwanderung für die klugen Köpfe und fleißigen Hände. Gutes Deutsch etwa als Zuwanderungskriterium ist doch in manchen Berufen nicht entscheidend", sagte der FPD-Vositzende der Mediengruppe Bayern (Freitag). Deutsch könne man lernen. "Entscheidend ist, dass wir bestimmte Fachkräfte und Handwerker dringend benötigen." Daran müsse sich das Zuwanderungsrecht orientieren und gleichzeitig Sozialmissbrauch verhindern. Zudem müsse Deutschland "die eigenen Potenziale durch ein besseres Bildungssystem erschließen". Die berufliche Bildung müsse in ihrem Stellenwert und im Respekt gestärkt werden. "Man kann im Handwerk Karriere machen", sagte Lindner./kli/DP/zb