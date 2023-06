Lindner: Müssen mehr für Wirtschaft in Europa tun

WEIMAR (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner plädiert für mehr politische Unterstützung der europäischen Wirtschaft. "Wir müssen mehr tun für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa", sagte der FDP-Politiker am Dienstag vor einem Treffen mit seinen Ministerkollegen aus Frankreich und Polen bei Weimar. Es dürfe nicht länger darum gehen, nur Verteilungspolitik zu machen. Stattdessen müsse die Gewinnung von Fachkräften verbessert werden, Unternehmen bräuchten weniger bürokratische Belastungen und steuerliche Impulse. So könne man eine "selbsttragende Wachstumsperspektive wiederherstellen", die es gegenwärtig nicht gebe.

Beim sogenannten Weimarer Dreieck, das es erstmals seit 2017 wieder auf Ebene der Finanzminister gibt, wollten Lindner und seine Kollegen unter anderem über Herausforderungen bei der Konsolidierung der Haushalte und über eine Vertiefung der Kapitalmarktunion beraten. Es sollte etwa darum gehen, wie auch über private Mittel der anstehende Strukturwandel finanziert werden kann./tam/DP/jha