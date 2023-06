Lindner: Einigung bei Heizungsgesetz 'absolut richtige Richtung'

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner sieht gute Chancen für einen Beschluss des Heizungsgesetzes in der kommenden Woche im Bundestag. Sollten die Fraktionen der am Dienstag erreichten Einigung zustimmen, sehe er keine unüberwindlichen Hürden mehr, sagte Lindner am Dienstag vor einem Treffen mit seinen Finanzministerkollegen aus Polen und Frankreich bei Weimar. Der Beschluss gehe in eine "absolut richtige Richtung". Unter anderem habe man im Bereich der Förderung eine tragfähige Vereinbarung erzielt. "Davon kann das Vorhaben nur profitieren."

Bei einem Treffen der Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP waren offene Punkte am geplanten Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen geklärt worden. Details waren zunächst unklar. Der Gesetzentwurf soll entsprechend geändert werden.

Die bereits bekannten Eckpunkte zu dem zunächst umstrittenen Gesetz wertete Lindner als gutes Ergebnis aus Sicht der FDP. Das Gesetz konzentriere sich nicht ausschließlich auf Wärmepumpen, sondern sei technologieoffen. Es gebe weniger Bürokratie und keine unverhältnismäßigen Verbote. Außerdem werde sorgfältig mit öffentlichen Mitteln umgegangen./tam/DP/jha