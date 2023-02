Linden Concept - wie man sein Geld heute für sich arbeiten lässt

BerlinDas hart verdiente Geld anzulegen kann eine komplexe und fast schon entmutigende Aufgabe sein. Wieso wir unser Geld investieren sollten, statt es auf der Bank zu lassen, ist spätestens in den Zeiten von Negativzins und galoppierender Inflation klar geworden. Die Pandemie hat Veränderungen gebracht: Ende 2020 haben knapp 60% mehr der U30-Jährigen in Anlageprodukte investiert, die "Generation Aktie" ist geboren.Das Interesse ist gewachsen, doch an finanzieller Bildung fehlt es jung ebenso wie alt leider noch immer. Nicht selten führt dies zu erheblichen Verlusten. Anzulegen heißt Verantwortung zu haben. Verantwortungen, die im Jahr 2023 bei Experten möglicherweise besser aufgehoben ist. Doch auf staubige ETF-Konten mit Auszahlungszielen von 30 Jahren oder Bankberater mit generischen Investmentportfolios haben nur noch die wenigsten Lust. Wie schön, dass die Digitalisierung neue Finanzprodukte hervorgebracht hat.Wie Profis helfen könnenDie Gründer von Linden Concept (https://lindenconcept.de/) haben es sich vor knapp zwei Jahren zur Aufgabe gemacht, ein innovatives, neues Finanzprodukt zu schaffen. Ziel war es, nicht nur den Investitionsprozess so einfach wie möglich zu machen, sondern auch die Erfolgswahrscheinlichkeit gegenüber klassischen Investments zu erhöhen. Entstanden ist eine umfangreiche Investitionsplattform, welche Anlegern nie zuvor gegebene Möglichkeiten eröffnet.Exklusive Investments für Anleger der Linden Concept GmbHAnleger können durch Linden Concept in Projekte (https://lindenconcept.de/unser-konzept/) investieren, von welchen sie vorher nichts mitbekommen, geschweige denn die Möglichkeit gehabt hätten, sich an diesen zu beteiligen. Die Linden Concept GmbH investiert in drei Segmente: Immobilien, eigene Bauvorhaben und wachstumsstarke Start-ups. Anleger können eine prozentuale Beteiligung am Gesamtportfolio der Linden Concept GmbH erwerben, doch dazu gleich mehr.Zur Veranschaulichung des immensen Vorteils nehmen wir das Beispiel wachstumsstarker Start-ups: Dem Durchschnittsbürger ist es leider unmöglich, sich mit den übrigen Gesellschaftern an einen Tisch zu setzen, Verträge auszuhandeln und sich an einer Finanzierungsrunde zu beteiligen. Investitionsmöglichkeiten bleiben verschlossen. Dies gilt ebenso für Bauprojekte in fernen Ländern, wo es, ganz zu schweigen von den kommunikativen Schwierigkeiten an Kontakten zu den Behörden, Notaren, Verkäufern und Banken fehlt. Mit der Hilfe von Linden Concept müssen sich Anleger derart spannende Investments nicht mehr entgehen lassen, sondern können sich an spannenden Investitionen um den gesamten Globus beteiligen.Wieso Immobilien, Bauvorhaben und Start-ups?Das Konzept der Linden Concept GmbH verfolgt die Herstellung eines besonders günstigen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Das Fundament bilden Immobilien: Diese gelten als besonders sicher, da neue Unternehmen und Wertpapiere aus dem Nichts entstehen, wohingegen Grundstücke und Immobilien ein begrenztes Gut sind, welche über einen längeren Zeitraum hinweg immer wertvoller werden. Darüber hinaus setzt sich Linden Concept auch mit Bauträgern und Projektierungsbüros zusammen, um weltweit Bauvorhaben zu realisieren und diese schließlich mit einem Gewinn zu verkaufen. Auch das ist nicht zu unterschätzen, da der Immobilienmarkt eben sehr stark regional bestimmt ist und in einigen Städten große Chancen warten, welche Kleinanleger mangels Netzwerk, Know-how, dem notwendigen Geld und dem großen Verlustrisiko nicht nutzen können. Um die Attraktivität zu maximieren, wurden auch wachstumsstarke Start-ups in die Investitionssegmente aufgenommen. Linden Concept kauft diese auf, stellt Ressourcen, sorgt für eine Wertsteigerung der Unternehmensanteile und verkauft diese schließlich wieder. Selbstverständlich sind diese Investitionen risikoreicher als Investitionen in Immobilien, sie bieten dafür jedoch auch viel größere Renditeerwartungen und machen das Konzept komplett. Als von der BaFin zugelassenes Unternehmen ist die Linden Concept GmbH zudem verpflichtet, zahlreiche gesetzliche Schutzbestimmungen einzuhalten, welche die Ausfallrisiken weiter minimieren. Linden Concept selbst bildet darüber hinaus stets eine Sicherheitsrücklage, um eventuellen Projektausfällen entgegenzuwirken. Letztlich steht mit der Effecta GmbH Haftungsdach zur Verfügung, auf welche Anleger im Schadensfall zurückgreifen können.Linden Concept zeigt, wie die eigene Expertise richtig genutzt wirdDie Linden Concept GmbH hat es verstanden, eigenes Wissen zum Wettbewerbsvorteil zu machen. Statt breiten Krawatten und schlechten Witzen herrscht hier echte Unternehmerkultur. Das Team von Linden Concept hat sich begrenzt und auf drei Segmente spezialisiert. So verfügt die Linden Concept GmbH über außerordentliche Expertise und Ressourcen für die Bereiche, in welche sie investieren. Das verschafft einen echten Wettbewerbsvorteil. Anleger können sich daher über gesteigerte Erfolgschancen und ein größeres Maß an Sicherheit freuen. Die Linden Concept GmbH nutzt zudem fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning, um Investitionen mit hohem Potenzial zu identifizieren. Diese Techniken helfen Linden Concept dabei, Märkte auf der ganzen Welt zu beobachten und zu erkennen, wo sich Chancen auftun. Im Gegensatz zu Kleinanlegern hat Linden Concept Zugang zu viel mehr Daten und recherchiert die neuesten Unternehmensmeldungen und weltweit relevanten Nachrichten, sodass sie besser in der Lage sind, attraktive Anlagechancen zu identifizieren.Kein bloßer VermittlerIm Gegensatz zu Wertpapierhandelsunternehmen ist die Linden Concept GmbH kein bloßer Vermittler von Finanzinstrumenten. Sie hängt vielmehr mit ihren Anlegern im selben Boot. Gegenstand des Unternehmens ist nicht die Vermittlung, sondern die aktive, gemeinsame Gestaltung. Linden Concept sorgt für Veränderung, da es keine Internetdienstleistungsplattform ist, sondern ebenso wie Sie im tatsächlichen Sinne am Erfolg Ihres Investments interessiert ist. Denn nur so verdient auch Linden Concept. Anlegern wird durch einen Digitalen Wertpapier eine prozentuale Beteiligung am Portfolio vermittelt. Das Anlageportfolio der Linden Concept GmbH wird in einzelne Einheiten, digitale Wertpapiere, heruntergebrochen. Diese Einheit entspricht dem, was Banken als Wertpapier handeln. Inwiefern sich diese Beteiligung an den unterschiedlichen Projekten zusammensetzt, können Anleger selbst entscheiden oder das Linden Concept Team übernehmen lassen, welches anhand der Risikobereitschaft und Ertragsziels die Verteilung bequem für dich anpassen. Das Beste daran ist wohl, dass das Team von Linden Concept deine Verteilung durch modernste Technologie auf Veränderungen immer wieder automatisch anpasst, sodass es stets auf deine Bedürfnisse ausgerichtet ist.Anleger aufgepasst: Eine GmbH?Linden Concept hat ihren Sitz in Berlin, ist beim Amtsgericht Charlottenburg sowie im Handelsregister eingetragen. Sämtliche Bekanntmachungen der Firma sind dort stets in aktuellster Fassung vorhanden. Zudem unterliegt sie zahlreichen Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsvorschriften, was die Sicherheit für Kunden weiter steigert und die Bonität im Rechtsverkehr erhöht.Die Linden Concept GmbH ist jedoch letztlich keine GmbH wie jede andere: Sie wurde von der BaFin vor ihrer Zulassung umfassend geprüft. Dabei wurde die Verlässlich- und Vertrauenswürdigkeit der Geschäftsführer, der Unternehmensgegenstand, die Plausibilität des Vorhabens und die firmeneigenen Ressourcen wie Know-how, Geld und Mitarbeiter durch die BaFin untersucht und bestätigt.Investieren - selbst oder doch lieber gemeinsam?Investieren statt auf der Bank liegen lassen, ist eine großartige Möglichkeit, um das Beste aus seinem Geld zu machen. Doch vor allem für Anfänger und Neueinsteiger kann es schwierig sein, sich in die komplexe Welt der Finanzen einzuarbeiten. Oft wird das Thema deshalb immer wieder verschoben oder gar nicht erst angegangen.Diejenigen, die dem Abenteuer trotzdem eine Chance geben, müssen viel Zeit investieren, um zu lernen, Aktien zu finden, Entscheidungen zu treffen und ihr Portfolio zu managen - und natürlich besteht noch immer das Risiko von Verlusten.Linden Concept bietet eine attraktive Lösung: Hier hat man die Möglichkeit mit einem professionellen Partner zusammenzuarbeiten - so kann man sichergehen, dass jede Entscheidung gut überlegt ist, die Wahrscheinlichkeit Gewinne zu erwirtschaften deutlich höher liegt als wenn man es selbst macht und vielleicht sogar das Wichtigste: Eine riesige Menge Zeit frei wird, die man in die schönen Dinge des Lebens investieren kann.