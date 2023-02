Linden Concept - der einfache Weg zu investieren

BerlinLinden Concept entstand aus dem Bedürfnis zweier Unternehmer, dem wachsenden Bedarf an Investitionsmöglichkeiten von Anlegern zu begegnen. Das Anliegen der Gründer war es, investieren so einfach wie möglich zu machen und dabei sicherzustellen, dass der Einzelne nicht sich selbst überlassen ist.Linden Concept (https://lindenconcept.de/) ermöglicht es Kleinanlegern, sich an Immobilien, Bauvorhaben und Start-Ups zu beteiligen, ohne im Voraus einen großen Geldbetrag investieren zu müssen oder die notwendigen Kontakte zu besitzen. Das macht die Zusammenarbeit zu einer idealen Investition für diejenigen, die vielleicht nicht über viel Startkapital verfügen, aber dennoch von den Vorteilen einer Investition in Immobilien & Co. profitieren möchten.Im Gegensatz zu den Finanzmärkten bieten sich hier größere Renditemöglichkeiten: Denn auf den Finanzmärkten sind mehrere Millionen Player gleichzeitig aktiv. Nach der klassischen Markteffizienzhypothese sind daher sämtliche Informationen zu jeder Sekunden in den Preisen abgebildet. Vereinfacht bedeutet das, dass Gewinnmöglichkeiten aufgrund der hohen Konkurrenz nur extrem schwer und unzuverlässig identifiziert werden können. Bei einem Immobilienkauf in einem englischen Vorort oder der Investition in einem weitgehend unbekannten Start-Up sieht das ganz anders aus. Wenn Sie also nach einer Möglichkeit suchen, in Immobilien, Bauvorhaben und wachstumsstarke Unternehmen zu investieren, ohne die Bank zu sprengen, ist das Linden-Konzept definitiv einen Blick wert.Das ProblemInvestitionen in den Aktienmarkt können angesichts der Ungewissheit der Finanzmärkte und des Mangels an Orientierung ein schwieriges Unterfangen sein. Kleinanleger sehen sich zunehmend dazu verdammt, Abstriche bei der Rendite ihrer Investitionen zu machen. Anzulegen ist ein langwieriger Lernprozess, den nur wenige erfolgreich abschließen können. Da Investitionen mit einem bestimmten Risiko verbunden sind, haben Kleinanleger oft Angst und Verluste vor Augen. Es dauert viel Zeit und Mühe, um zu lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen - oft ohne Garantie auf Erfolg. Für Anleger, die gerade erst in den Markt eintreten, ist es schwierig, auf dem Laufenden zu bleiben und die Trends im Auge zu behalten. Im Gegensatz zu professionellen Anleger müssen diese dazu noch arbeiten, den Abwasch machen und haben kein Netzwerk, welches Ihnen Investitionen ermöglicht, vorschlägt oder von diesen abrät.Das Geschäftsmodell von Linden ConceptDie Linden Concept GmbH ermöglicht es Investorinnen und Investoren, in verschiedene Segmente zu investieren, die dem Normalbürger nicht zur Verfügung stehen. Unter anderem gehören hierzu Bauprojekte oder wachstumsstarke Unternehmen - beispielsweise in Dubai oder in anderen Boom-Märkten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit solcher Investments ist hoch, da das Unternehmen fachliche Expertise besitzt und ein großes Netzwerk aufgebaut hat: Ohne diese Kontakte bleiben viele attraktive Vorhaben für Kleinanleger leider unsichtbar.Durch Linden Concept kann jeder innerhalb von Sekunden an den verschiedensten Projekten aus aller Welt teilhaben und gleichzeitig Sicherheit sowie Gewinnmaximierung realisieren. Das Unternehmen aus Berlin bietet also all jenen, die nicht über ausreichend Ressourcen und Fachkenntnisse verfügen, die Gelegenheit, auf einfache Weise sicher zu investieren.Bei Linden Concept stehen der Kunde und sein Wohl an erster Stelle. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, eine Collaborative Investment Plattform zu schaffen, die es Anlegern ermöglicht, durch Transparenz, Zugang zu aktuellen Informationen und Unterstützung durch Experten intelligentere Investitionsentscheidungen zu treffen. Dabei setzen sie auf perfekten Service, denn Kundenzufriedenheit ist ihnen wichtig. Jedem Anleger wird ein persönlicher Ansprechpartner zugeteilt, der für die eigenen Fragen stets zur Verfügung steht.So funktioniertsAnleger erwerben digitale Wertpapiere, welche Linden Concept (https://lindenconcept.de/unser-konzept/) in verschiedenen Investmentrunden emittiert. Aktuell kostet ein Wertpapiere 500 Euro - Anleger können also schon mit einem überschaubaren Betrag starten. Das digitalen Wertpapier vermittelt eine Gesamtbeteiligung am Portfolio der Linden Concept GmbH. Es ist gewissermaßen das "Wertpapier 2.0". Das Investment ist direkt diversifiziert, da grundsätzlich in sämtliche Projekte von Linden Concept investiert wird. Sie haben jedoch auch die freie Wahl, ihre Beteiligung innerhalb der einzelnen Assets anzupassen und zu verschieben. Besonders schön finden wir, dass diese Option auch automatisch ausgewählt werden kann. Ihr persönlicher Managing Partner passt mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz ihr Portfolio laufend an ihre Risikotoleranz und individuellen Ziele an.Die Linden Concept GmbH tritt daher im Gegensatz zu einer Internetdienstleistungsplattform nicht als bloßer Vermittler auf. Der Unternehmensgegenstand eines Wertpapierhandelsunternehmens ist eben meistens auf die Vermittlung von Finanzinstrumenten beschränkt. Die Geschäftsführer haben für den Gegenstand der Linden Concept GmbH einen anderen Ansatz gewählt, der im vollen Sinne der Anleger steht. Denn das Unternehmen aus Berlin ist ebenso wie seine Anleger darauf angewiesen, dass die Rechnung aufgeht und die Assets eine positive Entwicklung hinlegen. Hinzu kommt, dass die Firma zwar in der Rechtsform einer GmbH organisiert ist, was eine persönliche Haftung der Geschäftsführer zwar grundsätzlich ausschließt, die Linden Concept GmbH jedoch durch die BaFin zugelassen und daher umfassend geprüft wurde. Mit der Effecta GmbH stellt die Linden Concept GmbH zum Schutz der Anleger sogar ein weiteres Haftungssubjekt zur Verfügung, auf welche im Schadensfall zurückgegriffen werden kann. Ihren Sitz hat die Firma in Berlin, registriert ist sie im Amtsgericht Charlottenburg. Sämtliche Bekanntmachungen können im Handelsregister und beim Amtsgericht eingesehen werden.GewinnbeteiligungDie Gewinnbeteiligung von Linden Concept ist ein aufregendes und innovatives Konzept, das Investoren die Möglichkeit bietet, eine prozentuale Beteiligung an den Gesamtgewinnen ihrer Investition zu erhalten. Dies bedeutet, dass Anleger nicht nur den Ertrag ihres Kapitals schützen und steigern können, sondern auch einen Teil der Gewinne anderer Investoren bekommen. Dieses Konzept öffnet Anlegern die Tür zu lohnenderen und risikoarmen Investitionsmöglichkeiten. Die Gebührenstruktur der Firma ermöglicht es den Investoren, mehr Geld zu sparen und ihre Rendite zu maximieren.Der Einstieg mit Linden ConceptDa es Linden Concepts Anliegen war, Investitionen für Anleger so einfach und sicher wie möglich anzubieten, ist der gesamte Prozess recht schlank und benutzerfreundlich. Nach einer kurzen Registrierung wird einem bereits der persönliche Ansprechpartner zugeteilt, welcher im gemeinsamen Gespräch berät und die für die individuellen Vorhaben am besten geeigneten Investments aufzeigt. Die Entwicklung der eignen Investitionen lässt sich dann ganz einfach per App von überall einsehen und steuern.- Erstellen Sie ein Konto. Damit können Sie für die Anlage Ihre persönlichen Informationen und Zahlungsbedingungen speichern, sodass der gesamte Prozess noch unkomplizierter verläuft.- Überprüfen Sie alle Investitionsmöglichkeiten, damit Sie sichergehen, dass Ihr Risiko gut verteilt ist und Investitionsentscheidungen rational getroffen werden.- Nutzen Sie das Fachwissen des Linden Concept Teams und lassen Sie sich über die aktuellsten Entwicklungen auf dem Markt informieren, damit Sie stets auf dem Laufenden bleiben.- Halten Sie sich an Ihren Plan und beobachten Sie regelmäßig Ihre Investments, um Verluste zu minimieren.Für wen lohnt sich ein Investment mit der Linden Concept GmbH?Eine Zusammenarbeit mit der Linden Concept GmbH lohnt sich also vor allem für Anleger, welche so bequem und einfach wie möglich investieren wollen. Anleger müssen nicht über Hunderte von Stunden lernen, ihr Portfolio täglich überwachen, gegebenenfalls umstellen und Zeit damit verbringen, die nächste unterbewertete Aktie zu suchen, sondern können die Füße hochlegen und Linden Concept die Arbeit übernehmen lassen. Der wohl größte Vorteil liegt jedoch in dem spezialisierten Investitionskonzept. Es eröffnet Anlegern nicht nur die Möglichkeit, in Bauprojekte oder Immobilien zu investieren, welche ihnen zuvor verwehrt geblieben wären, sondern eröffnet auch im Gegensatz zum klassischen Finanzmarkt ganz neue Möglichkeiten der Gewinnmaximierung. Die Investition lohnt sich also vor allem für diejenigen, welche nicht nur Zeit sparen wollen, sondern auch hinter dem von Linden Concept verfolgten System stehen. Sollte etwas unklar sein, ist es dringend zu empfehlen, sich vor einem Investment nochmals mit einem Mitarbeiter von Linden Concept zusammenzusetzen, um sicherzugehen, das Geschäftsmodell richtig verstanden zu haben.