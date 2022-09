Linde steigert Produktion von grünem Wasserstoff in den Vereinigten Staaten

Linde will Produktion von grünem Wasserstoff in den Vereinigten Staaten steigern Woking, Großbritannien, 8. September 2022 - Linde (NYSE:LIN; FWB:LIN) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen 35-Megawatt-PEM-Elektrolyseur (Proton Exchange Membrane) zur Produktion von grünem Wasserstoff in Niagara Falls, New York, bauen wird. Die neue Anlage wird der größte von Linde weltweit installierte Elektrolyseur sein und Lindes Produktionskapazität für… Hier weiterlesen