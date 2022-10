Linde vor Dax-Ende: Konzern will Frankfurter Börse verlassen

WOKING (dpa-AFX) - Der Dax -Konzern Linde dürfte den bekanntesten deutsche Aktienindex demnächst verlassen müssen. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Aktionären den Rückzug von der Frankfurter Börse vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Anschließend soll der Konzern in Linde umgetauft werden. Aktionäre von Linde plc werden für je eine Aktie ein Papier des neuen Unternehmens erhalten. Die Aktien von Linde sollen an der New Yorker Börse notiert werden./he/bek

