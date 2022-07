Linde-Aktie: Starke Serie!

Die FTSE4Good-Index-Serie ist ein Instrument für Investoren, die in Unternehmen investieren wollen, die gemessen an internationalen Standards eine starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Praxis (ESG) aufweisen. Die Aufnahme in den Index basiert auf einer unabhängigen Analyse der ESG-Daten von über 7.200 Titeln. Jedes Unternehmen wird anhand strenger Kriterien bewertet, die auch mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung in Einklang gebracht wurden.… Hier weiterlesen