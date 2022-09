Linde-Aktie: Starke News für den Wasserstoff-Champion!

Liebe Leser, Wasserstoff gilt an der Börse als eines der heißesten Themen. Kein Wunder, ist der klimaschonende Energieträger doch ein entscheidender Hebel, um die Dekarbonisierung voranzubringen. Entsprechend wollen viele Staaten die Herstellung und Nutzung von Wasserstoff nun fördern, damit CO2-intensive Sektoren wie etwa die Stahlproduktion ihre Klimabilanzen in Richtung Zukunft trimmen können. Wasserstoff: Warum die Linde-Aktie so interessant ist Eine… Hier weiterlesen