Linde-Aktie: Neuigkeiten lassen auf Kursrallye hoffen!

Die Linde-Aktie zeigt derzeit eine bemerkenswerte Stabilität auf hohem Niveau. Die Bullen arbeiten hart daran, den Kurs der Aktie wieder in Richtung ihres Allzeithochs zu drücken. Dieses positive Momentum wird durch aktuelle Nachrichten über eine Reihe von Verträgen zusätzlich verstärkt. Linde hat kürzlich die Unterzeichnung einer Reihe von Verträgen mit der Wanhua Chemical Group bekannt gegeben. Diese Vereinbarungen werden die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen an mehreren wichtigen Standorten in China erweitern.

Ein bedeutender Schritt in dieser Zusammenarbeit findet in der Provinz Fujian statt, wo Linde drei Luftzerlegungsanlagen (ASUs) von Wanhua erwerben wird. Darunter befinden sich zwei ASUs, die sich derzeit im Bau befinden und voraussichtlich im Jahr 2024 bzw. 2025 in Betrieb gehen werden. Linde wird langfristige...