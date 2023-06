Linde-Aktie: Kursziel und Prognose im Aufwärtstrend!

Die Linde-Aktie setzt ihren beeindruckenden Anstieg fort und erreicht ein neues Hoch. Mitte Juni gelang es den Bullen, den Preisbereich von 378 US-Dollar zu überwinden und damit den intakten Aufwärtstrend zu bestätigen. Besonders überzeugend ist die Expertenmeinung der US-Bank JP Morgan, die Linde weiterhin mit “Overweight” bewertet.

Während der kürzlich stattgefundenen “JPM Global Hydrogen Week” war die vorherrschende Meinung, dass noch einige Herausforderungen bewältigt werden müssen, bevor größere Investitionen in die Wasserstofftechnologie getätigt werden können. Analyst Jeffrey Zekauskas betonte jedoch in einer aktuellen Branchenstudie, dass es bereits Fortschritte gibt und die Erwartungen an die Technologie nun realistischer sind. Insbesondere für US-Industriegase-Hersteller bleibt er optimistisch gestimmt.

