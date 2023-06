Linde-Aktie: Aktuelle Entwicklungen signalisieren mögliche Kursrallye!

Die Linde-Aktie zeigt zurzeit eine erstaunliche Stabilität auf hohen Niveaus. Die Bullen sind bemüht, den Aktienkurs wieder in Richtung des bisherigen Höchststandes zu lenken. Diese positive Dynamik wird durch aktuelle Informationen über mehrere Verträge weiter verstärkt. Vor kurzem hat Linde bekannt gegeben, dass sie mit der Wanhua Chemical Group diverse Abkommen abgeschlossen haben. Diese Vereinbarungen zielen darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen an verschiedenen Schlüsselstandorten in China auszubauen.

Ein wesentlicher Fortschritt dieser Kooperation findet in der Provinz Fujian statt, wo sich Linde drei Luftzerlegungsanlagen (ASUs) von Wanhua sichern wird. Darunter sind zwei ASUs im Aufbau begriffen und sollen voraussichtlich 2024 bzw. 2025 ihren Betrieb aufnehmen. Langfristige Versorgungsverträge mit...