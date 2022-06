Linde Air Liquide hartes Duell um Wasserstoffinfrastruktur an Flughäfen – mit Airbus, der andere mit ADP Group.

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Linde Air Liquide – zwei Konzerne die bereits seit Jahrzehnten Wasserstoff herstellen und an ihre Kunden liefern. Und beide haben die Chancen erkannt die greenhydrogen bietet gegenüber grauem oder blauen Wasserstoff für die Zukunft. Neue Anwendungen, extrem erhöhte Volumina und beide wollen dabei sein.

Gerade jetzt, wo zuletzt die EU-Kommission in einer gemeinsamen Erklärung mit Industrievertretern den Ausbau der Elektrolyseur-Produktionskapazitäten als Priorität einstufte, stehen die beiden Gase-Konzerne im Wettbewerb. Seit Jahrzehnten auf diversen Feldern im Wettbewerb scheint sich das „Rennen“ um die grüne Wasserstoffwirtschaft zu beschleunigen. Beinahe zeitgleich kommen die Konzerne mit starken Kooperationspartnern „um die Ecke“ um die gleiche Marktnische zu besetzen:

Wasserstoffinfrastruktur für Flughäfen – wer hat die Nase vorn? Linde Air Liquide – beide positionierten sich diesen Monat. Beide mit Führungsanspruch.

Am 15.06.2022 meldet Air Liquide eine Kooperation „Air Liquide and Groupe ADP announce their ambition to create the first joint venture to facilitate the development of hydrogen infrastructure at airports„. Und am 23.06.2022, keine Woche später, meldet sich Linde plc zu Wort: „Airbus und Linde kooperieren bei Wasserstoff-Infrastruktur für Flughäfen„. Die alten Rivalen auch in diesem Feld – offensichtlich ein lukrativer Zukunftsmarkt!

Linde Air Liquide – beide schon länger engagiert in Luftfahrt-Infrastruktur

Bei Air Liquide heisst es: „..., das erste Engineering-Joint Venture zu gründen, das Flughäfen bei ihrem Projekt zur Integration von Wasserstoff in ihre Infrastruktur unterstützt, verstärken Air Liquide und Groupe ADP ihre Zusammenarbeit. Diese Ankündigung folgt einer 2021 unterzeichneten Absichtserklärung zur Durchführung von Machbarkeitsstudien zur Begleitung der Einführung von wasserstoffbetriebenen Flugzeugen.“

Und bei Linde scheint man fast abgeschrieben zu haben: „Airbus und Linde, ein weltweit führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam an der Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur an Flughäfen weltweit zu arbeiten.Die Vereinbarung folgt auf eine im Februar in Singapur unterzeichnete Kooperationsvereinbarung und umfasst die Zusammenarbeit bei globalen Lieferketten für Wasserstoff, von der Produktion bis zur Speicherung am Flughafen, einschließlich der Integration der Betankung in den normalen Bodenabfertigungsbetrieb.“

Airbus hat Air Liquide ADP Group den Rücken gekehrt – warum ist offen…

Angefangen hat man in anderer Konstellation – es ging um den Wasserstoffhub Pariser Flughäfen. Denn im Jahr 2021 initiierten Air Liquide und Groupe ADP gemeinsam mit Airbus eine erste Zusammenarbeit, um eine einjährige Studie über die Konfigurationen von 30 Flughäfen weltweit durchzuführen, mit besonderem Schwerpunkt auf Paris-Charles de Gaulle und Paris-Orly. Vorläufige Studien bestätigten das Potenzial von Wasserstoff zur Dekarbonisierung der Luftfahrt und identifizierten mehrere Produktions- und Lieferkettenmuster, die in Flughafeninfrastrukturen integriert werden können. Danach haben zwei zusammengefunden: Air Liquide wird in das Joint Venture seine Expertise im Bereich Wasserstoff einbringen, von der Produktion über Elektrolyse, Verflüssigung, Speicherung bis hin zur Verteilung von Wasserstoff an Flugzeuge und die Groupe ADP wird ihre Expertise in der Flughafentechnik und ihr Know-how im Flughafenbetrieb einbringen.

… und Airbus wendet sich Linde zu.

Linde Air Liquide – will rund 8 Mrd EUR bis 2035 in die CO2-arme wasserstoff-Wertschöpfungskette investieren und bis 2030 rund 3 GW Elektrolyseurkapazität betreiben So heisst es an exponierter Stelle auf Air Liquide’s Homepage. Dank „seines einzigartigen Wasserstoff-Know-hows“, das in den letzten 50 Jahren in der Industrie (Raumfahrt, Luftfahrt, Schwerindustrie) entwickelt worden sei, beherrsche Air Liquide die gesamte Wertschöpfungskette: Produktion, Transport, Speicherung und Verteilung beim Wasserstoff. Diese einzigartige Positionierung und das technologische Know-how, insbesondere in der extremen Kryotechnik, sollen Air Liquide zu einem wichtigen Akteur bei der Umsetzung von Wasserstoffprojekten machen und es ermöglichen, „alle Bedürfnisse seiner Kunden in vielen Tätigkeitsbereichen zu erfüllen.“ Derzeit setzt Air Liquide rund 1,2 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr mit einen Umsatz von 2 Mrd EUR ab – hierbei natürlich vornehmlich grauer Wasserstoff.

Viel Bewegung, viele Kooperationen – aber der ewige Wettstreit der beiden Platzhirsche im Gase-Geschäft hält auch hier das Geschäft auf einem hohen Level. So wie früher Siemens und General Electric sich gegenseitig versuchten zu übertrumpfen (zumindest bis GE sich offensichtlich übernommen hatte), so sieht es auch bei Air Liquide und Linde aus. Bisher hat es dem Wettbewerb nicht geschadet oder der Innovationskraft.

BioNTech:. Positive Ergebnisse zu omikronangepassten Impfstoff, mRNA-Produktion in Kigali und EMA vergibt bei Hodenkrebs-BNT211 PRIME-Status. Von Alstria office REIT bis Vonovia – Immobilienaktien im Überblick. „Zinswende“ und Klumpenrisiken? Zinssätze. Laufzeiten. Cliq Digital Aktie ein KAUF, denn der Platow Brief sieht CLIQ auf der Überholspur unbelastet von makroökonomischen Entwicklungen. Selbstverständlich ist man eher in der Großindustrie zu Hause. Wer gerade mit wem gemeinsam „die größte Wasserstoffproduktion“ aufbaut, ist einem fast wöchentlichen Wandel unterworfen – zeigt aber die Energie udn Innovationskraft der durch die Wasserstoffinitiativen angeschobenen Entwicklung. Ob jetzt Linde oder Air Liquide – beide sind mehr als reine Wasserstoffunternehmen – beide mischen mit – beide sind wirtschaftlich gesetzte Großkonzerne, die mit ihren finanziellen Reserven ganz schnell „eingreifen“ können, wenn man die Marketshare bedroht oder schwinden sieht.



Air Liquide SA | Powered by Air Liquide SA | Powered by GOYAX.de