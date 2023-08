Lindblad Expeditions erwartet starke Quartalszahlen: Prognose zeigt 52,70% Umsatzwachstum

Investoren und Analysten sind gespannt auf die bevorstehende Quartalsbilanz von Lindblad Expeditions, einem Unternehmen mit Sitz in New York, USA. In 88 Tagen wird das Unternehmen seine Zahlen für das 3. Quartal vorlegen. Die bisherigen Prognosen lassen auf ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal schließen. Im letzten Jahr erzielte Lindblad Expeditions einen Umsatz von 131,38 Mio. EUR im 3. Quartal, aber dieses Jahr wird mit einem Sprung von +52,70 Prozent auf 151,04 Mio. EUR gerechnet.

Auch der Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +161,10 Prozent fallen auf -1,91 Mio. EUR. Diese Zahlen sind vielversprechend für die Aktionäre und könnten sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten ebenfalls eine Steigerung des Umsatzes um +35,70 Prozent und des Gewinns um...