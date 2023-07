Lindblad Expeditions: Warten auf Quartalszahlen, Analysten prognostizieren starkes Umsatzwachstum

In gut drei Monaten wird Lindblad Expeditions, ein Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Lindblad Expeditions Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Aktuell hat die Lindblad Expeditions Aktie eine Marktkapitalisierung von 488,85 Mio. EUR und es sind nur noch 105 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten fiebern diesem Ereignis entgegen. Denn laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal.

Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte Lindblad Expeditions einen Umsatz von 128,91 Mio. EUR. Für das kommende Quartal wird nun ein Sprung um +56,00 Prozent...