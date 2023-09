Lindblad Expeditions: Vorhersage positiver Quartalszahlen und potenzielle Aktiensteigerung von 82,65%

In knapp 53 Tagen wird das Unternehmen Lindblad Expeditions aus New York seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Ebenso interessant ist die Entwicklung der Lindblad Expeditions Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Lindblad Expeditions Aktie beträgt aktuell 443,44 Millionen Euro. In 53 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen starken Anstieg beim Umsatz geben wird. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 134,97 Millionen Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Plus von 56,00 Prozent erwartet, was einem Umsatz von 158,54 Millionen Euro entspricht. Auch der bisherige Verlust soll...