Lindblad Expeditions: Quartalszahlen und Analystenschätzungen könnten Aktienkurs beeinflussen

Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten um -13,46% an Wert verloren. Die RSI Indikatoren zeigen eine überverkaufte Situation an, was auf eine mögliche Korrektur hinweisen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob die neuen Quartalszahlen und die Analystenschätzungen einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs haben werden.

Fazit

Die Quartalsbilanz von Lindblad Expeditions wird mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal und einem Rückgang des Verlusts. Auf Jahressicht wird ein Anstieg des Umsatzes und des Gewinns erwartet. Aktionäre haben bereits teilweise auf die Schätzungen reagiert und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen gestiegen. Trotzdem sollte man beachten, dass die Charttechnik einen negativen Kurstrend zeigt und der Gleitende Durchschnitt 50 keine Unterstützung...