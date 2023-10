Lindblad Expeditions Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnprognose begeistern Aktionäre

In nicht mehr allzu langer Zeit wird das Unternehmen Lindblad Expeditions, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre dürfen gespannt sein, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen gerechnet werden kann und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Es sind nur noch 138 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Lindblad Expeditions. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 373,57 Mio. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Bekanntgabe der Zahlen. Experten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem deutlichen Umsatzwachstum kommen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Lindblad Expeditions einen Umsatz von 111,82 Mio. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +132,98 Prozent auf...