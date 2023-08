Lindblad Expeditions Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnaussichten treiben Aktienkurs an

ARTIKEL:

In weniger als 70 Tagen wird das Unternehmen Lindblad Expeditions, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Lindblad Expeditions Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Lindblad Expeditions Aktie 472,15 Millionen Euro. Die Vorstellung der neuen Quartalszahlen steht kurz bevor. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes geben wird. Im dritten Quartal 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 133,03 Millionen Euro verzeichnen. Jetzt wird mit einem Sprung von +52,70 Prozent auf einen Umsatz von 152,93 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich...