Lindblad Expeditions Quartalszahlen: Starke Umsatzsteigerung und Gewinnoptimierung erwartet

In einem Zeitraum von 31 Tagen präsentiert das in New York ansässige Unternehmen Lindblad Expeditions seine Quartalszahlen für das zweite Quartal. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Lindblad Expeditions Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Kurz vor Börseneröffnung, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 485,59 Mio. EUR, wird Lindblad Expeditions die neuen Quartalszahlen vorstellen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnet. Im zweiten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 82,98 Mio.EUR; nun wird ein Anstieg um +26,10 Prozent auf 104,65 Mio.EUR erwartet. Es wird auch erwartet, dass der bisherige Verlust...