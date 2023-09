Lindblad Expeditions Quartalszahlen: Aktie erwartet mit 56% Umsatzsprung und 127% Gewinnsteigerung

In knapp sechs Wochen wird das in New York ansässige Unternehmen Lindblad Expeditions seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Schon bald wird die Lindblad Expeditions Aktie ihre Zahlen für das dritte Quartal präsentieren. Derzeit beträgt ihre Marktkapitalisierung 406,25 Millionen Euro. Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Denn laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 hatte Lindblad Expeditions einen Umsatz von 135 Millionen Euro erzielt, jetzt wird ein Sprung um 56 Prozent auf 158,57 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um...