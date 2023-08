Lindblad Expeditions: Quartalsbilanz erwartet trotz aktuellem Aktienabwärtstrend

Im Gegenteil, die Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend und hat in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren. Daher sollten Anleger vorsichtig sein und ihre Entscheidungen gut überdenken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Quartalsbilanz von Lindblad Expeditions mit Spannung erwartet wird. Die Analysten prognostizieren ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal und einen Rückgang des Verlustes. Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls positiv. Dennoch ist der Aktienkurs aktuell im Abwärtstrend und die Charttechnik gibt keine guten Signale. Anleger sollten daher vorsichtig sein und die Entwicklung aufmerksam beobachten.

Bitte beachten Sie, dass dies eine rein informative Darstellung ist und keine Anlageempfehlung darstellt. Investitionen bergen Risiken, daher ist es wichtig, sich vor einer...