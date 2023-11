Lindblad Expeditions: Prognosen sehen deutliches Umsatzplus in Q4 Bilanz voraus

In knapp drei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Lindblad Expeditions seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Doch mit welchen Zahlen können die Aktionäre rechnen und wie hat sich die Lindblad Expeditions Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Anleger warten gespannt auf das Ergebnis, da die Analysten aktuell von einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal ausgehen. Während der Umsatz im vierten Quartal 2022 bei 110,40 Millionen Euro lag, wird nun ein Sprung um beeindruckende +127,16 Prozent auf 250,78 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +69,10 Prozent auf -17,69 Millionen Euro fallen.

Auf das gesamte Jahr gesehen sind die Prognosen der Analysten eher optimistisch. So wird erwartet, dass der Umsatz um +127,16 Prozent steigt bzw. fällt und der Gewinn um +69,10 Prozent auf -58,73 Millionen Euro anwächst. Der Gewinn bleibt weiterhin leicht negativ und wird voraussichtlich um +69,10 Prozent auf -58,73 Millionen Euro sinken im Vergleich zu den -99,31 Millionen Euro des Vorjahres. Der Verlust pro Aktie beläuft sich über das Jahr gesehen auf -2,07 Euro.

Ein Teil der Aktionäre reagiert jedoch zurückhaltend auf die Schätzungen für das kommende Quartal. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -8

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Lindblad Expeditions-Analyse von 16.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Lindblad Expeditions jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Lindblad Expeditions Aktie

Lindblad Expeditions: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...