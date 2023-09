Lindblad Expeditions: Erwartete Quartalsbilanz verspricht Umsatzplus und sinkende Verluste

In einem Zeitraum von 34 Tagen wird das Unternehmen Lindblad Expeditions, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Investoren stellen sich die Frage, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Lindblad Expeditions Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Lindblad Expeditions Aktie beläuft sich auf 397,19 Millionen Euro und in Kürze werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen deutet alles darauf hin, dass ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal zu erwarten ist. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 135,98 Millionen Euro, während nun mit einem Anstieg um +55,40 Prozent auf 159,07 Millionen Euro...