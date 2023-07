Lindblad Expeditions: Aktionäre gespannt auf Quartalszahlen und erwartete Umsatzsteigerung

In ungefähr drei Monaten wird das Unternehmen Lindblad Expeditions, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen. Doch wie sehen die Erwartungen aus? Und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Marktkapitalisierung von Lindblad Expeditions beträgt derzeit rund 500,57 Millionen Euro. In 101 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Experten zufolge wird ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal des Jahres 2022 wurde ein Umsatz von 129 Millionen Euro erzielt. Nun wird mit einem Anstieg um etwa 56 Prozent auf rund 151,51 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um etwa 161,10 Prozent auf -1,88 Millionen Euro...