Lindblad Expeditions Aktie erwartet starkes Umsatzwachstum in Q3 - Prognosen und Anlegerreaktionen

Lindblad Expeditions, das in New York ansässige Unternehmen, wird in 32 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Lindblad Expeditions Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 400,32 Millionen Euro. Investoren warten nun gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Laut Analystenprognosen wird ein deutliches Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 137,05 Millionen Euro. Nun wird mit einem Anstieg um +55,40 Prozent auf 160,33 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +122,20 Prozent auf -2,34 Millionen Euro fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten...