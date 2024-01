Lindblad Expeditions Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Lindblad Expeditions-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,5 USD um 14,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,3 USD um 26,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Lindblad Expeditions vergeben, was langfristig zu einem neutralen Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 10,5 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -14,29 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 9 USD aus, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Dividendenrendite für Lindblad Expeditions beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung rund um die Aktie von Lindblad Expeditions. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" bewertet bezüglich der Anlegerstimmung. Insgesamt ist die Aktie also mit "Schlecht" angemessen bewertet.