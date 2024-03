Lindblad Expeditions Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Lindblad Expeditions war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt vier positive und sechs negative Tage, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Lindblad Expeditions daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Lindblad Expeditions insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", bestehend aus einer "Gut"- und einer "Neutral"-Meinung. Es gab keine aktuellen Analystenupdates. Basierend auf einer Kursprognose von 9 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 6,64 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Lindblad Expeditions mit einer Rendite von -16,81 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,92 Prozent, wobei Lindblad Expeditions mit 10,89 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Lindblad Expeditions 2,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.