Lindblad Expeditions Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Lindblad Expeditions hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 46,36 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 36,85 Prozent, wobei Lindblad Expeditions mit 9,52 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität für Lindblad Expeditions gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit negativ, was insgesamt zu einem langfristig "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Aktie von Lindblad Expeditions waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 9 USD, was einen möglichen Rückgang um -11,59 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,18 USD) bedeutet. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Schlecht".

Auf fundamentalen Basisen wird Lindblad Expeditions im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,22 im Vergleich zu 51,03 in der Branche. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

