Lindblad Expeditions Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer erwartet werden, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lindblad Expeditions heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,6 Punkten und zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und auch hier ist Lindblad Expeditions weder überkauft noch überverkauft (Wert: 48,51), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Lindblad Expeditions-Wertpapier.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Lindblad Expeditions auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lindblad Expeditions zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse vergleichen wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lindblad Expeditions-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,09 USD mit dem aktuellen Kurs von 8,95 USD. Dies ergibt eine Abweichung von -1,54 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 9,69 USD liegt, dann liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,64 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Lindblad Expeditions 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.