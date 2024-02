Lincoln National Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Lincoln National":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 7 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Lincoln National abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 26,86 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -1,8 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 27,35 USD. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Neutral" für die Lincoln National-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 47 für die letzten 7 Tage und 51,77 für die letzten 25 Tage. Dies weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Lincoln National-Aktie derzeit um +1,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um +9,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Lincoln National-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten, während der RSI und das Sentiment ebenfalls auf "Neutral" hindeuten. Die technische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" einzustufen ist.