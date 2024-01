Lincoln National Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Lincoln National":

Der Aktienkurs von Lincoln National hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor deutlich schlechter entwickelt. Mit einer Rendite von -42,85 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,85 Prozent verzeichnet, liegt Lincoln National mit einer Rendite von 61,71 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lincoln National-Aktie derzeit überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 70,09 Punkten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 25-Tage-RSI im neutralen Bereich, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Analysten haben die Aktie von Lincoln National in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutral bewertet, mit 1 positiven, 7 neutralen und 0 negativen Einstufungen. Aufgrund des fehlenden Analystenupdates aus dem letzten Monat wird eine langfristige Einstufung als "Neutral" abgeleitet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 26,86 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -0,42 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Lincoln National zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Stimmungsänderung wird jedoch als negativ bewertet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Somit wird die Aktie von Lincoln National insgesamt als "Schlecht" eingestuft.