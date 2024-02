Lincoln Minerals Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Lincoln Minerals wird derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,007 AUD) um -30 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,01 AUD, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt für die Lincoln Minerals einen RSI-Wert von 33,33 und einen RSI25-Wert von 44,44, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Lincoln Minerals eine Einstufung als "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet wird.