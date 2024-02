Lincoln Minerals Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Bewertung von Lincoln Minerals basierend auf Sentiment und Buzz deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher für Lincoln Minerals in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lincoln Minerals derzeit bei 0,01 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,006 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 0,01 AUD angenommen hat, was einer aktuellen Differenz von -40 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Lincoln Minerals wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, besonders von privaten Nutzern in sozialen Medien. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lincoln Minerals zeigt eine Ausprägung von 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Lincoln Minerals basierend auf Sentiment, technischer Analyse und dem RSI.